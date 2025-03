Estrela do tênis desabafa após ser perseguida por stalker: 'Não conseguia respirar'

A tenista saiu derrotada do confronto contra Karolina Muchova. "Depois da partida, eu realmente comecei a chorar, mas não necessariamente porque perdi. Houve tanta emoção nas últimas semanas dos eventos acontecendo, e eu só precisava daquela semana de folga para respirar e vir aqui, desabafou.

Apesar disso, ela diz estar se sentindo melhor. O homem que a perseguiu, além de ter sido retirado da partida, foi banido de todos os torneios da WTA. De acordo com a imprensa britânica, a participação da tenista ficou condicionada a um reforço no esquema de segurança para a disputa de Indian Wells. Além de proteger os competidores nas áreas comuns (onde há contato com os público), a organização deve reforçar a vigilância também nos arredores do complexo esportivo.