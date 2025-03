Corinthians joga no Equador para manter invencibilidade e se aproximar de vaga na Libertadores

A resposta à desconfiança, contudo, veio na última partida. Com um time misto, o Corinthians teve uma atuação contundente contra o Mirassol, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo por 2 a 0 e garantindo a classificação às semifinais do Paulistão.

O Barcelona está longe de ser um adversário do mesmo nível da UCV. O time de Guayaquil é o líder do Campeonato Equatoriano, com 100% de aproveitamento. Maior campeão da liga nacional, com 16 títulos, o clube ainda busca o primeiro troféu da Libertadores. A equipe amargou o vice em 1990, quando caiu para o Olimpia, do Paraguai, e em 1998, ano em que foi derrotado pelo Vasco.

Por isso, o Corinthians aposta na sequência invicta para avançar à fase de grupos. O time do Parque São Jorge não perde há 11 partidas, e um empate no Equador pode ser considerado um resultado razoável para decidir a classificação na Neo Química Arena. A equipe alvinegra não perde em casa desde agosto do ano passado, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana, mas ainda assim levou a melhor nos pênaltis e avançou no torneio.

"Temos que mostrar que estamos à altura. Será difícil, mas temos este grupo que está acostumado a jogar coisas difíceis. Estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo", comentou o auxiliar técnico Emiliano Díaz, filho de Ramón.

Entre as partidas contra o Barcelona, o Corinthians vai disputar a semifinal do Paulistão. O adversário será o Santos, de Neymar. A vaga na decisão será decidida em jogo único na Neo Química Arena. Por deter a melhor campanha do Estadual, o time corintiano tem a vantagem de jogar em casa.

FICHA TÉCNICA: