Vitor Roque inicia os trabalhos no Palmeiras e espera estrear no clássico: 'Estou pronto'

Contratado do Barcelona por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), além de bonificações por metas, Vitor Roque chegou ao Brasil na segunda-feira, sob forte esquema de segurança, e realizou exames médicos. Com a camisa do Palmeiras, o jogador tenta retomar o brilho que o transformou em destaque do Athletico-PR, antes de ir à Espanha, onde se tornou amigo do ex-palmeirense Endrick.

"Falei com o Endrick e ele me desejou boa sorte, torço muito por ele. Nós só nos enfrentamos e agora estar aqui no Palmeiras, onde ele fez tanta história, é um motivo de muita alegria para mim", falou o reforço, que espera ainda retribuir o carinho que tem recebido dos torcedores. "Eu não esperava. Fiquei até um pouco assustado pela grandeza de tudo."

Vitor Roque também explicou o apelido de Tigrinho, que recebeu após uma homenagem ao pai. "Eu tinha homenageado, com gols, minha mãe, minha irmã e um amigo e, então, meu pai pediu um para ele também. Aí, como o apelido dele desde a infância sempre foi Tigrão, e o meu, por consequência, Tigrinho, por ser filho dele, eu fiz a comemoração e pegou", disse.