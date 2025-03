Rodrygo celebra troféu de melhor do jogo e vê confiança de volta ao Real Madrid após vitória

"Nesta competição, as coisas têm sempre dado certo para mim", afirmou Rodrygo, explicando os gritos de "eu estou aqui" enquanto apontava para a camisa na comemoração do gol inaugural do jogo. "Eu estava combinando em casa que ia fazer gol de novo na Champions. Fiquei procurando o símbolo da Champions, mas não encontrei. Mas é uma brincadeira. Noite de Champions League é sempre especial."

A vitória sobre o Atlético de Madrid pode devolver a confiança que Carlo Ancelotti tanto almeja. O treinador não escondeu a irritação com o desempenho do time após a derrota de virada para o Real Betis, no sábado, que deixou sua equipe em terceiro na tabela do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder Barcelona.

"Espero que o time continue nesta sequência. A gente está bem, teve um tropeço no jogo passado, mas não dá mais para pensar nisso. Hoje foi bem difícil, mas ganhamos e é isso que importa", afirmou Rodrygo. "Quando veste a camisa (do Real Madrid) a mentalidade é sempre ganhar. Aqui foi bem difícil, eles nos surpreenderam bastante, mas estamos contentes com a vitória."