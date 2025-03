Palmeiras e São Paulo aquecem disputa da semifinal do Paulistão com conflitos fora do campo

Corinthians e Santos se enfrentarão no domingo, mas o Allianz Parque, casa do Palmeiras, receberá o show da banda de rock The Offspring no sábado, que impossibilita a utilização do estádio para a semifinal do Paulistão. A diretoria alviverde, portanto, solicitou à FPF que sua partida fosse disputada na segunda-feira, garantindo que o estádio estará em condições de receber confronto - e com capacidade máxima.

Além da data, o local da partida também se torna um problema para o São Paulo após manifestação dos jogadores contra a utilização do gramado sintético no Brasil. Lucas Moura, atacante tricolor, foi um dos líderes do movimento, ao lado de Neymar e Thiago Silva. No último confronto com o Palmeiras, foi poupado por Luis Zubeldía e começou entre os reservas.

"Já falei tudo o que tinha para falar sobre o gramado. A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que ainda está aí, não tem com fugir disso. É decisão, semifinal, não tem como ficar fora", disse o atacante, após classificação diante do Novorizontino nas quartas de final. Além de Lucas, Oscar, principal reforço do São Paulo nesta temporada, também foi poupado por Zubeldía no último confronto com o São Paulo.

Nas últimas semanas, o próprio camisa 7 argumentou que, no sintético do Allianz Parque, é "praticado outro esporte". Além desse fator, atletas defendem que o campo artificial aumenta o risco de lesões - ainda que não haja um estudo que comprove a alegação. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou, no entanto, que o sintético é pior "para as articulações".

EPISÓDIOS RECENTES

Esta não é a primeira vez, na história recente, em que Palmeiras e São Paulo entram em conflitos fora do campo. Desde 2023, quando as diretorias mantinham relações cordiais - inclusive com o empréstimo do Allianz Parque e do MorumBis para o rival -, clubes passaram a se provocar fora da disputa esportiva.