Novorizontino critica arbitragem após queda no Paulistão: 'Erros determinantes'

Na noite de segunda-feira, o Novorizontino foi eliminado nas quartas de final do Paulistão ao perder por 1 a 0 para o São Paulo. Um dia depois do jogo, o time de Novo Horizonte (SP) emitiu uma nota oficial repudiando a atuação da arbitragem, comandada pela árbitra Edina Alves Batista, citando "insatisfação e sentimento de prejuízo".

"O Grêmio Novorizontino vem a público manifestar seu repúdio à conduta da árbitra Edina Alves Batista e sua equipe: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza (assistentes) e pelo comandante do VAR José Cláudio Rocha Filho. Interpretações equivocadas e erros que foram determinantes no resultado final da partida", iniciou a nota.

Um dos lances que mais gerou repercussão foi uma suposta falta em cima de Waguininho na origem do lance que terminou com o gol do São Paulo. Na nota, a direção do clube enumera os supostos erros, "como a não marcação de falta no atleta Waguininho na origem da jogada do gol são-paulino e a expulsão do atleta Patrick Brey, além de outros lances que prejudicaram o andamento natural da partida e o não acréscimo do tempo devido, pelas muitas paralisações da partida, causadas pela drástica conduta da árbitra", reclamou.