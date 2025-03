Mansell diz que Hamilton foi 'brilhante' ao trocar de time e está na torcida por 'ano incrível'

Desde a saída de Mansell, apenas outros dois pilotos ingleses pilotaram pela Ferrari. Eddie Irvine defendeu o time italiano entre 1996 e 99, com quatro vitórias e 23 pódios. Um intervalo de 25 anos separa Irvine do jovem Oliver Bearman, que pilotou em apenas uma corrida, escolhido de última hora, no ano passado.

Neste ano, Hamilton exibiu performances discretas nos testes de pré-temporada, no Bahrein, na semana passada. E estreará oficialmente pela Ferrari no GP da Austrália entre os dias 14 e 16 deste mês.