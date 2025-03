Mancha Verde rebaixada em SP: veja resultados das escolas de samba de organizadas

A Mancha Verde, escola de samba ligada à torcida homônima, a maior entre as organizadas do Palmeiras, foi rebaixada no carnaval de São Paulo e desfilará no grupo de acesso I em 2026. A escola terminou em 14º e último lugar, com 268,9. Acadêmicos do Tucuruvi foi a outra agremiação rebaixada.

É a terceira vez que a Mancha Verde cai do grupo especial para o de acesso. Os outros rebaixamentos foram em 2013 e 2015. A escola, originada da principal organizada do Palmeiras, nasceu em 1995 e tem dois títulos, ambos recentes, em 2019 e 2022, ano em que as lideranças romperam com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que patrocinou o desfile da agremiação durante sete anos.

Neste ano, a escola perdeu muitos pontos dos jurados em três quesitos em especial: Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Evolução.