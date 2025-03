Kyrie Irving rompe ligamento do joelho e desfalca os Mavericks no restante da temporada da NBA

O Dallas Mavericks sofreu uma importante baixa em sua equipe para o restante da temporada da NBA. Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o revés para o Sacramento Kings, na madrugada desta terça-feira, e está fora do restante da competição.

Irving se machucou no primeiro quarto da derrota do Dallas por 122 a 98 para os rivais. No lance, ele subiu para fazer a cesta quando sofreu falta de DeMar DeRozan. Ele pisou em falso no pé de Jonas Valanciunas, do Kings, e caiu sobre a perna esquerda. Na sequência, o jogador de 32 anos ficou no chão gritando de dor e logo foi atendido pelos médicos.

Após a contusão, aconteceu ainda uma situação inusitada. Amparado pelo companheiro Anthony Davis, Irving ia para o vestiário quando o técnico Jason Kidd perguntou se ele teria condições de cobrar os lances livres originados pela infração que sofreu. De volta à quadra, e com lágrimas nos olhos, o armador converteu os dois arremessos e saiu definitivamente da partida.