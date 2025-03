Kompany se esquiva de perguntas sobre Wirtz, alvo do Bayern: 'É mais fácil não dizer nada'

Alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Bayern de Munique, o meia-atacante Florian Wirtz foi assunto na entrevista coletiva do treinador Vincent Kompany, nesta terça-feira, na véspera da partida contra o Bayer Leverkusen, atual time de Wirtz. Constrangido, esquivou do assunto. "É mais fácil eu não dizer nada", afirmou.

Na coletiva, um dos jornalistas perguntou ao técnico do Bayern o que diferencia Wirtz e o astro do Bayern Jamal Musiala e o que eles poderiam aprender um com o outro. "Obviamente, você deve ter notado que eu não estou com vontade de responder (a essa pergunta", declarou Kompany.

"Um do outro, eu não sei", tentou responder Kompany, no início, antes de dizer que cada jogador tem que seguir seu próprio caminho em seu desenvolvimento. "Estou falando, mas é mais fácil não dizer nada. Estou tentando ser respeitoso, mas pessoal, outras perguntas!", afirmou.