Jogador do Bragantino passa por cirurgia após acidente, mas estado é considerado 'gravíssimo'

Após sofrer grave acidente na manhã desta terça-feira, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, passou por cirurgia no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, na cidade de Americana (SP). O jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino sofreu um traumatismo craniano e continua internado em "estado gravíssimo", segundo avaliação do corpo médico.

"Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano. Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica", informa o boletim médico do hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão. A colisão aconteceu na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Segue em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente.