Jogador da base do Red Bull Bragantino sofre acidente na Anhanguera e fica gravemente ferido

Pedro Severino, atacante da base do Red Bull Bragantino, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, na rodovia Anhanguera, e ficou gravemente ferido. O atacante de 19 anos é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu as camisas do Athletico-PR e Corinthians no Brasil, além da seleção brasileira.

De acordo com o ge, a Polícia Rodoviária informou que o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão. A colisão aconteceu na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Ele, porém, sofreu ferimentos leves.