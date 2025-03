Italiano quer ser a primeira liga europeia a realizar um jogo nos Estados Unidos

"Este é um mercado com o qual contamos muito. Temos nove clubes sob propriedade americana e um canadense, então também preciso agradecê-los, pois me elegeram", disse Simonelli, que assumiu o comando da Lega Serie A, organizadora da primeira divisão do Italiano, há dois meses. "E temos outros compradores em potencial alinhados."

Atalanta, Fiorentina, Milan, Inter de Milão, Parma, Roma, Venezia e Hellas Verona pertencem a investidores dos Estados Unidos, enquanto o Bologna é de propriedade do empresário canadense Joey Saputo. Jogadores importantes dos Estados Unidos também atuam no futebol italiano, como Christian Pulisic, do Milan, e Weston McKennie e Timothy Weah, ambos da Juventus.

A LaLiga tentou organizar partidas do Campeonato Espanhol nos EUA, mas não obteve sucesso. Ainda assim, o presidente da entidade, Javier Tebas, não desistiu do projeto de internacionalização da competição e tem o país da América do Norte como um dos principais alvos.

Por enquanto, os Estados Unidos poderão acompanhar partidas da Inter de Milão e da Juventus, que jogarão a Copa do Mundo de Clubes em território norte-americano no meio deste ano.