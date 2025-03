Guarani negocia contratação do japonês Ryuta Takahashi para a Série C do Brasileiro

No futebol profissional, teve poucas oportunidades no Japão e passou por dois empréstimos para times da J3 League: o Nara Club, em 2023, e o Giravanz Kitakyushu, em 2024. Agora, pode ter no Guarani a chance de consolidar sua carreira e se adaptar ao futebol sul-americano.

A diretoria do time campineiro ainda não fez um anúncio oficial sobre a contratação, mas a expectativa entre os torcedores cresce à medida que a negociação avança. A chegada do japonês faz parte do planejamento para montar um elenco competitivo na luta pelo acesso à Série B do Brasileirão.

Após a eliminação no Campeonato Paulista, o Guarani concentra todos os esforços na Série C, onde estreará diante do Maringá-PR, no Brinco de Ouro, em data a ser definida pela CBF.