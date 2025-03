FPF define datas e horários dos clássicos da semi do Paulistão e revolta o São Paulo

O Palmeiras pediu para que o jogo fosse na segunda-feira ao invés de sábado, já que no dia 8 de março a banda americana "The Offspring" fará um show no Allianz Parque. Com a escolha por Neymar contra o Corinthians no horário e dia nobre do futebol (domingo), restou colocar o Choque-Rei apenas na segunda-feira.

"O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente", disse o São Paulo, através de nota oficial.

Esta vai ser a primeira vez, desde 2019, que os quatro grandes clubes do Estado ficam entre as melhores equipes na fase de semifinais. O Palmeiras foi o primeiro a se garantir nesta etapa ao derrotar o São Bernardo por 3 a 0 no sábado. No domingo, o Corinthians fez 2 a 0 no Mirassol, mesmo placar do triunfo do Santos diante do Red Bull Bragantino. Última equipe a entrar em campo, o São Paulo levou a melhor sobre o Novorizontino nesta segunda-feira ganhando o jogo por 1 a 0.