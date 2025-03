Paulistão: veja quem leva a melhor no retrospecto dos clássicos da semi

O caminho para a decisão do Campeonato Paulista está definido. E as semifinais da competição são o sonho dos fãs que queriam duelos de gigantes, com dois clássicos: Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. Para os duelos de semifinal, Corinthians e Palmeiras terão vantagem no mando de campo.

No geral, o time alvinegro leva a melhor contra o Santos em duelos de mata-mata na rica história da rivalidade entre os dois clubes. Em 16 duelos eliminatórios, o Corinthians saiu vencedor em 11, com a equipe da Vila Belmiro ganhando apenas cinco.

Já do lado do Choque-Rei, quem leva vantagem é o São Paulo diante do rival alviverde, que jogará em casa, no Allianz Parque. São 22 confrontos de mata-mata entre São Paulo e Palmeiras. Em 17 confrontos eliminatórios, os tricolores saíram classificados contra apenas cinco vitórias alviverdes.