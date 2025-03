Caixinha aposta em um Santos compacto e na boa fase defensiva para superar o Corinthians

"Foi muito importante essa sequência, não sofrer gols, o rival não ter muitas situações claras de gol. Agora, é pensar naquilo que será a semifinal", comentou o treinador português após o triunfo nas quartas de final. "Foi um dos melhores jogos do Gil, que esteve até melhor do que o Zé Ivaldo. Gil tem vindo a crescer dentro do que é uma linha orientadora do nosso jogar na sua posição e na equipe", elogiou Caixinha, satisfeito com seu miolo de zaga.

De acordo com o técnico, a equipe assimilou como deve atuar sem a posse de bola, de forma compacta e com alguns sacrifícios em todos os setores. "Jogamos com praticamente duas linhas de quatro, com o Soteldo e o Guilherme voltando e defendendo como meias, e essa compactação é muito importante", explicou.

"É importante saber jogar jogos de mata-mata. São equipes totalmente diferentes quer na forma, quer no momento que vive. E isso também tem sua importância", comentou o otimista Caixinha, consciente que o bom momento defensivo e ofensivo do Santos pode ser o diferencial para chegar à segunda final consecutiva do Paulista.

De olho no confronto com o Corinthians, no domingo, o Santos volta a treinar nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A maior expectativa está na presença de Neymar na atividade, já que o atacante deixou a partida com o Bragantino com um desconforto na coxa.

Santos

4J 11GP 1GC