Breno Bidon espera Corinthians tranquilo no Equador para evitar sustos: 'Postura diferente'

A equipe do técnico Ramón Díaz, de fato, demonstrou evolução na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e espera jogar da mesma forma no estádio Monumental de Guayaquil para não repetir o susto que passou contra o primeiro oponente nesta fase preliminar da Libertadores.

"Foi uma partida difícil lá na Venezuela, saímos com empate com gostinho de derrota. Sabíamos da nossa capacidade, mas não conseguimos fazer bom jogo, a postura da equipe não foi das melhores. Trabalhamos para isso. Com certeza a postura amanhã será diferente, corrigimos os erros e chegaremos prontos para a partida de amanhã", analisou o volante de 20 anos.

O Corinthians chegou a Guayaquil na noite desta segunda-feira, sem os lesionados Igor Coronado e Raniele, e realizou, nesta terça-feira, no estádio George Capwell, do Emelec, seu único treino no Equador antes da partida. Ramón Díaz comandou uma atividade tática e trabalhou bolas paradas tanto no ataque quanto na defesa.