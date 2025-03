Vitor Roque, reforço do Palmeiras, deve voltar à Europa em até dois anos, diz empresário

Mesmo sem ainda ter estreado, a passagem de Vitor Roque em seu retorno ao Brasil já tem prazo de validade. Pelo menos é o que garante André Cury, empresário do atacante. Depois de pouco mais de um ano na Europa, o jogador se tornou reforço do Palmeiras para esta temporada, mirando a disputa do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. Segundo o empresário, em até dois anos o jogador estará de volta ao Velho Continente.

"Ele ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta", afirmou André Cury, empresário do atacante, em entrevista à rádio RAC1. Vitor Roque assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029.

O clube pagará 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de bônus em caso de metas batidas que podem alcançar 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). Com isso, se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro.