Vinicius Júnior diz que nunca sonhou em ganhar a Bola de Ouro: "Terei outras oportunidades"

Uma nova indicação aos finalistas da Bola de Ouro pode vir neste ano, já que o brasileiro faz ótima temporada no Real Madrid. "Agora estou na minha melhor forma. Com 80 jogos na temporada, você não pode estar sempre no seu melhor. Muitos atletas estão jogando com desconforto. Mas acho que minha temporada está indo bem e é normal que as pessoas exijam mais de mim. Chegou o momento decisivo da temporada e o real Madrid está jogando melhor", analisou.

Em relação ao confronto desta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, Vinicius Júnior disse que o time não pode falhar como no confronto com o Betis, pelo Espanhol, mas cutucou os árbitros da Espanha e disse acreditar que a arbitragem europeia proteja os atletas mais habilidosos.

"Na Europa, os árbitros são mais protetores com os jogadores que dão show. Não gostamos de falar sobre árbitros, mas é claro que é importante para nós que eles apite bem", falou o jogador, explicando o motivo do incômodo. "Os árbitros não mostram os cartões para os outros e, quando eu protesto pela primeira vez, eles me mostram um cartão. Eu faço muitas coisas que não deveria fazer, a cada jogo eu melhoro e estou mais calmo. As pessoas esquecem que eu tenho apenas 24 anos e tenho muito a aprender."

Vinicius também garantiu que não planeja trocar o Real Madrid pelo futebol saudita e que espera renovar seu contrato o quanto antes. "Estou tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero renová-lo o mais rápido possível. Estou feliz aqui, com o melhor técnico, com os melhores torcedores, todos me amam e não estarei melhor em nenhum outro lugar", assegurou. "Cheguei até aqui como eu queria quando era criança e quero ficar aqui."