São Paulo faz revanche com Novorizontino por vaga na semi do Paulistão após três anos

Precisando vencer e convencer, o São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor paulista reencontra o adversário que o eliminou no ano passado, e mira levar a melhor na revanche para voltar às semifinais do Estadual depois de três anos.

Apesar de ter garantido a primeira colocação do Grupo B, com 19 pontos, e assegurado a vantagem de disputar as quartas de final em casa, o São Paulo viveu momento conturbado durante a primeira fase do Estadual. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía ficou cinco partidas sem vencer até a última rodada, quando derrotou o então classificado São Bernardo, fora de casa, com um time alternativo.

"Cinco jogos sem vencer, essa carga de fora é normal. Temos que ter autocrítica, não trabalhar por trabalhar, diagnosticar. Sempre acontece no futebol", comentou Zubeldía, após a vitória sobre o São Bernardo. "No mata-mata, começa outra história, é apenas um jogo. Mas temos de estar bem taticamente, com atitude boa, temos de estar juntos", completou.