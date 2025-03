São Paulo acorda no 2º tempo, bate o Novorizontino e avança às semifinais do Paulistão

O São Paulo esteve longe de fazer uma grande exibição nesta segunda-feira, mas alcançou o objetivo da noite e avançou às semifinais do Paulistão ao vencer o Novorizontino, por 1 a 0, no MorumBis. O time comandado por Luis Zubeldía jogou mal no primeiro tempo, mas mudou de postura na etapa final e chegou à vitória com gol de Calleri.

Com o resultado, o São Paulo garante a última vaga nas semifinais do Paulistão. O time tricolor vai fazer clássico com o Palmeiras por um lugar na final, decidindo a classificação fora de casa. É a primeira vez desde 2019 que os quatro grandes do Estado ficam entre os melhores da competição.

O técnico Luis Zubeldía levou a campo novamente um esquema com três zagueiros, utilizado na vitória sobre o São Bernardo, e no empate com o Palmeiras. Desta vez, o zagueiro venezuelano Ferraresi ganhou a vaga entre os titulares, no lugar do meia-atacante Luciano. A equipe tricolor iniciou a partida com dificuldade para transitar da defesa para o ataque por causa da marcação forte do adversário no setor central. O Novorizontino buscou atacar e criou lances de perigo, forçando o time da casa a tentar ir para frente com lançamentos longos, quase sempre sem sucesso.