Santos entrega vestiário da Vila Belmiro reformado com ajuda da família de Neymar

A chegada de Neymar Jr. ao Santos começa a render frutos fora das quatro linhas ao clube e aos demais atletas. Além da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no domingo, pelo Campeonato Paulista, os jogadores do time alvinegro puderam desfrutar de novas comodidades no reformado vestiário da Vila Belmiro.

Mudanças na iluminação, no piso, nos armários, nos adesivos nas paredes, instalação de gramado sintético na área de aquecimento e de porta blindada são algumas das novidades do espaço destinado à equipe anfitriã neste primeiro momento. O armário de Neymar, por exemplo, ganhou selos estilizados com a frase "The Prince" (o príncipe).

As obras ,realizadas em parceria com a arquiteta Leonice Alves, foram comandadas Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, e contou com investimentos de parceiros do Santos e do jogador, visando à reestruturação da Vila Belmiro enquanto o clube não concretiza a sonhada construção da nova arena. O clube não teve gastos.