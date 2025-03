Rebeca Andrade é indicada ao Laureus, Oscar do Esporte, e disputa o prêmio de 'Retorno do Ano'

O prêmio é uma das principais distinções do mundo do esporte, em reconhecimento a atletas, equipes e projetos esportivos que obtiveram destaque nos últimos 12 meses. A edição de 2025 marca um quarto de século da premiação.

Os indicados foram escolhidos por 1.300 integrantes do painel de mídia global do Laureus. Os contemplados deste ano serão escolhidos por um júri composto por 69 integrantes de nomes ligados diretamente ao mundo esportivo.

Os concorrentes de Rebeca ao prêmio de "Retorno do Ano" são o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarme Titmus.

O Prêmio Laureus tem ainda mais oito categorias: Atleta feminina do ano, Atleta masculina do ano, Paratleta do ano, Equipe do ano, Revelação do ano, Retorno do ano, Atleta nos esportes de ação, Esportes pelo bem.

Confira a lista dos indicados nas principais categorias:

Atleta masculino: