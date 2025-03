Lucas Moura comemora vitória sobre 'pedra no sapato' e diz que São Paulo não pode mais errar

A classificação do São Paulo às semifinais do Paulistão veio com uma vitória suada sobre o Novorizontino no MorumBis, nesta segunda-feira. Ao fim da partida, Lucas Moura admitiu que o triunfo teve sabor de revanche sobre a "pedra no nosso sapato", em razão da eliminação para o rival também nas quartas de final, no ano passado. E fez um alerta ao time comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

"Muito feliz com a classificação, gostaria de parabenizar o Novorizontino, que tem sido uma 'pedra no nosso sapato'. Nos eliminou no ano passado, na mesma fase de quartas de final. Quero dar os parabéns pela equipe bem montada do Eduardo (Baptista)", disse Lucas, em referência ao técnico do Novorizontino.

O São Paulo venceu por 1 a 0, com gol marcado por Calleri, aos 17 minutos do segundo tempo. "É um time difícil de furar ali na zaga, mas fomos pacientes, fizemos um jogo sólido, consistente, e, numa bela jogada, conseguimos fazer o gol."