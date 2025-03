Lenda do tênis, Serena Williams vira coproprietária do Toronto Tempo, 1º time canadense da WNBA

Serena Williams, atualmente com 43 anos e aposentada das quadras, fez sua estreia profissional no Canadá, em 1995, aos 14, antes de conquistar 73 títulos de simples de WTA na carreira, incluindo 23 em Grand Slams, tornando-se uma lenda do esporte e uma inspiração para crianças e jovens.

"Serena é uma campeã", afirmou Teresa Resch, presidente do Tempo. "Ela é a maior atleta de todos os tempos, e seu impacto neste time e neste país será incrível. Ela estabeleceu o padrão para as mulheres no esporte, nos negócios e no mundo. Seu compromisso em usar esse sucesso para criar oportunidades para outras mulheres é inspirador."

Uma das funções da ex-tenista como proprietária, cujo investimento ainda depende da aprovação final da WNBA, será colaborar com a identidade visual da nova equipe, desde o desenho dos uniformes ao desenvolvimento de produtos do Tempo. "Serena conquistou cada parte de seu incrível sucesso com trabalho duro, tenacidade e determinação diante de inúmeros desafios. Ela exemplifica o melhor do que o Tempo representa", afirmou Tanenbaum.