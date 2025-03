Juventus supera retranca do Verona, retorna ao G-4 do Italiano e afasta a crise

A Juventus sofreu diante do Hellas Verona, foi vaiada pela torcida, mas conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Hellas Verona, nesta segunda-feira, no Juventus Stadium, em Turim, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados nos 20 minutos finais de partida.

Com o resultado, a equipe do técnico Thiago Motta chegou a 52 pontos e recuperou o quarto posto na tabela - seis atrás da líder Inter de Milão. O Verona, com 26, continua na briga contra o rebaixamento. O quinto triunfo seguido no Italiano ajudou a aplacar a ira da torcida local após quedas recentes do time de Turim em outras competições.

Irritados com as eliminações na Copa da Itália, diante do frágil Empoli, e na Liga dos Campeões, para o PSV, os torcedores da Juventus mostraram ter perdido a paciência e vaiaram a equipe já nos minutos iniciais do primeiro tempo. Diante de outro adversário tecnicamente mais fraco, o time da casa quase saiu atrás, com Suslov e Sarr obrigando o goleiro Di Gregorio a afastar as primeiras finalizações do jogo.