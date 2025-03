Jogo do Campeonato Espanhol é adiado de última hora, com torcedores nas arquibancadas

As autoridades espanholas decidiram adiar o jogo entre Villarreal e Espanyol, que seria disputado nesta segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol. O adiamento, em razão do risco de uma tempestade, surpreendeu os torcedores, principalmente dos anfitriões, do Villarreal, porque a decisão foi tomada pouco antes do início da partida.

No momento da decisão, anunciada pela LaLiga, que organiza o Espanhol, o estádio de la Ceramica já contava com milhares de torcedores presentes nas arquibancadas. Jogadores dos dois times já haviam feito até o aquecimento no gramado, em preparação para o início do confronto, na noite desta segunda, pelo horário local.

"Devido às recomendações de segurança em função do risco de inundações em consequência da atual DANA em Castellón, informamos que o Juiz de Competições Profissionais decidiu adiar a partida da 26ª rodada da Primeira Divisão entre Villarreal CF e RCD Espanyol de Barcelona", informou o anfitrião Villarreal, em suas redes sociais.