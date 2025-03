Arteta minimiza má fase de Arsenal e PSV antes de confronto pela Liga: 'Energia diferente'

"É um jogo que obviamente traz uma energia diferente, mantém todos em alerta. O que está por vir é um time que eliminou a Juventus. Jogamos muito com eles nos últimos anos, então sabemos do desafio", minimizou o treinador espanhol em entrevista coletiva na véspera do confronto.

De fato, Arsenal e PSV se encontraram na fase de grupos da Liga dos Campeões na última temporada, com uma vitória por 4 a 0 dos ingleses, em Londres, e empate por 1 a 1 em Roterdã. No ano anterior, pela fase de grupos da Liga Europa, cada equipe venceu em sua casa.

"Os resultados variam no futebol, o que me importa é como eles jogam, quais as suas fraquezas e como vencê-los. São dois jogos, mas jogaremos com a intenção de dominar o jogo e obter um bom resultado", comentou Arteta. "Seja qual for a situação na liga (nacional) quando você chega a esta fase da Liga dos Campeões, é outra coisa, você sente isso na atmosfera."