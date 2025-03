Adrian Newey estreia na Aston Martin e busca integração com a equipe: 'Entender como funciona'

O projetista Adrian Newey começou a escrever um novo capítulo de sua trajetória na Fórmula 1 nesta segunda-feira ao iniciar o seu trabalho na Aston Martin, a sua nova equipe, como diretor técnico. Anunciado em setembro do ano passado, ele trocou uma parceria de sucesso com a Red Bull e agora diz estar pronto para dar sequência ao seu trabalho.

Em meio à expectativa em torno da sua chegada e aos recursos que devem ser investidos, o dirigente comentou sobre a sua nova fase com um discurso de integração em relação aos novos companheiros de trabalho na escuderia.

"Estou mesmo ansioso. Mas o primeiro objetivo é conhecer todo mundo aqui, entender como as coisas funcionam, como é a dinâmica de trabalho e tentar me integrar com essa nova realidade o mais rápido possível", comentou.