Tricampeão olímpico de wrestling, russo Buvaisar Saitiev morre aos 49 anos

Três vezes campeão olímpico no wrestling, o ex-lutador russo Buvaisar Saitiev morreu aos 49 anos. A informação foi anunciada neste domingo pela TASS, agência de notícias da Rússia. As autoridades não informaram as causas do óbito.

À agência, o ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, afirmou apenas que a morte foi "prematura" e "trágica". E disse também que o óbito aconteceu em Moscou. Degtyarev exaltou a carreira do atleta russo e sua contribuição para o desenvolvimento da modalidade no país nas últimas décadas.

Saitiev conquistou a medalha de ouro na categoria até 74kg nos Jogos de Atlanta-1996, Atenas-2004 e Pequim-2008. Foi ainda campeão mundial por seis vezes. Obteve o mesmo número de títulos europeus. O russo também foi eleito o melhor atleta da modalidade por cinco vezes: em 1996, 1997, 1998, 2003 e 2005.