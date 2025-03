Torino derrota o lanterna Monza e busca reação na classificação do Campeonato Italiano

Com um gol em cada tempo, o Torino não teve maiores dificuldades para superar o lanterna Monza por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Eljif Elmas e Cesare Casadei, artilheiros do confronto, ajudaram a equipe de Turim a melhorar sua posição na tabela.

Com o triunfo, o Torino chegou aos 34 pontos e ocupa a parte intermediária da classificação (11º posto). Já o Monza, segue decepcionando os seus torcedores. Com apenas duas vitórias no torneio, a equipe é a última colocada (14).

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela competição nacional e, no sábado, o Torino visita o Parma no estádio Ennio Tardini. No mesmo dia, o Monza tem uma dura missão: encarar a líder Inter de Milão no San Siro.