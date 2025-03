Sérgio Maurício muda versão e pede desculpa a Erika Hilton por comentário preconceituoso

Conforme apurado pelo Estadão, embora manter Maurício no quadro de funcionários sem utilizá-lo represente um gasto considerável para a Band, em razão do alto salário pago a ele, questões judiciais fazem a possibilidade de demiti-lo ser estudada com cautela.

HISTÓRICO E FUTURO

Sergio Maurício tem histórico de declarações polêmicas. Em 2022, em áudio vazado durante transmissão do GP da Espanha de Fórmula 1, foi possível ouvi-lo dizendo, após avistar uma bandeira do Botafogo no meio da torcida: "Vê se tem flamenguista lá. É tudo duro, favelado".

No restante da pré-temporada, que vai até esta sexta-feira, o Grupo Bandeirantes já optou por escalar Ivan Bruno e Napoleão Almeida nas transmissões da F-1, porém ainda há uma definição para quando o calendário começar oficialmente no dia 14 de março, no GP da Austrália.

A Band tem em seu time Galvão Bueno - voz mais icônica da modalidade no Brasil - e Téo José. No entanto, não se sabe se ambos seriam considerados para assumir a voz da F-1 no caso de um potencial desligamento de Sergio Maurício. O extenso calendário da categoria (24 corridas), com fuso horário desagradável nas etapas na Ásia e Oceania, poderiam ser um fator que não atraísse Galvão, que terá um programa nas noites de segunda-feira na Band, neste momento.