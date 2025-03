Roma leva sufoco, mas reage no segundo tempo e derrota o Como de virada no Campeonato Italiano

Em um jogo dramático e de muita superação, principalmente no segundo tempo, a Roma fez a festa de sua torcida ao buscar a virada sobre o Como por 2 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Os visitantes mostraram o cartão de visitas com um gol de Da Cunha ainda no fim da etapa inicial. Na volta do intervalo, Saelemaekers e Dobvky, que vieram do banco de reservas, balançaram as redes para os mandantes e decretaram o triunfo. Na classificação, a Roma chegou aos 43 pontos, ultrapassou o Milan e ocupa a oitava posição. Já o Como, com 28, é o 13º colocado.

A partida teve um tempo para cada equipe. Mais eficiente, o Como soube neutralizar a força ofensiva do adversário e abriu o marcador aos 43 minutos. Perrone arrancou em velocidade pelo meio e deu um passe na diagonal para a penetração de Da Cunha. Com frieza, ele chutou firme e estufou a rede na saída do goleiro.