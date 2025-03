Ratos no campo, pão e sopa para comer: gigante inglês que vale R$ 38 bilhões vive crise sem fim

Desde a saída de Alex Ferguson, o Manchester United vive sua pior fase neste ano. Na 14ª colocação do Campeonato Inglês e longe da zona de classificação para as competições europeias, o clube viveu uma última semana que escancarou os seus problemas recentes: corte no número de funcionários, fechamento da cantina e um rato, no campo do Old Trafford, escancararam a fase ruim dos Red Devils.

O pequeno roedor, no caso, é o menor dos problemas do United. Ele deu as caras na última partida, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês. Antes de a bola rolar, foi flagrado próximo à linha lateral do campo. A equipe de Ruben Amorim venceu a partida por 3 a 2, mas o episódio fez os torcedores relembrarem dos problemas recentes na Inglaterra.

Nesta semana, o jornal inglês The Guardian revelou que o clube planejava fechar a cantina dos funcionários em Old Trafford, deixando de oferecer refeições gratuitas e substituindo-as por frutas. No centro de treinamento, em Carrington, medida semelhante: apenas os jogadores continuarão recebendo a alimentação, enquanto os demais funcionários terão acesso apenas a sopa e pão, de forma gratuita.