Ramón elogia Memphis após vitória do Corinthians: 'Sabia que jogávamos uma final'

Autor do segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Mirassol, o atacante Memphis Depay recebeu elogios do técnico Ramón Díaz neste domingo. Para o argentino, o atacante holandês soube entender a importância da partida, que levou o time alvinegro à semifinal do Paulistão.

"Primeiro, quero parabenizá-lo, porque foi muito inteligente taticamente pelo que fizemos no jogo. Se precisava voltar para cobrar o lateral, ele fazia. É um grande profissional e entendeu que jogávamos uma final. Não apenas ele, Yuri (Alberto) também voltava, Romero também. Estávamos muito bem organizados taticamente e, por isso, tivemos um ótimo resultado", disse o treinador.

Ramón Díaz também comentou sobre a estreia de Angileri. E disse ter aprovado a primeira partida do lateral-esquerdo. O argentino entrou no segundo tempo e deu assistência para o gol de Memphis, aos 30 minutos.