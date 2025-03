Neymar é decisivo, Santos vence Red Bull Bragantino e vai à semifinal do Paulistão

Posicionado no canto esquerdo, próximo da linha da grande área, ele contou com a sorte em sua batida, já que a bola teve um leve desvio em sua trajetória antes de entrar. Cabotino, alardeou: "sou f***", na comemoração de seu gol que deixou tranquilo no jogo o Santos, que criou mais para ampliar na primeira etapa, mas não o fez.

No segundo tempo, quando o Red Bull Bragantino crescia e começava a dominar a partida, o Santos freou o que parecia ser a reação do rival de Bragança Paulista com um gol de João Schmidt. O lance teve falha do goleiro Cleiton ao espalmar escanteio cobrado por Neymar para o meio da área e o oportunismo e calma do volante santista, que dominou e, como um pivô de futsal, girou e bateu de esquerda por debaixo do marcador.

Neymar foi substituído no fim da partida depois que pôs a mão no músculo posterior da coxa esquerda. O Santos diz não ser algo grave, apenas cansaço. Ele deve estar saudável para os próximos compromissos do clube e da seleção brasileira. Na próxima quinta-feira, é muito provável que esteja na lista dos 23 convocados de Dorival para os duelos com Colômbia e Argentina, em março.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Gabriel Veron); Soteldo (Thaciano), Guilherme (Luan Peres) e Tiquinho Soares (Rollheiser). Técnico: Pedro Caixinha.