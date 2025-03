Volta à seleção é combustível em 1ª decisão de Neymar no retorno ao Santos

Deivid Washington e Benjamín Rollheiser foram regularizados na quarta-feira. Os dois ficam à disposição de Caixinha para as quartas de final. Gabriel Brazão, poupado por uma lombalgia na última rodada, deve voltar e colocar João Paulo novamente no banco de reservas.

O Santos aguardava até a sexta-feira, quando fechou a janela de transferências, a chegada de Thiago Maia. O negócio não foi concluído, já que envolve também Internacional e Flamengo. As conversas, contudo, não devem cessar, e o volante pode chegar em abril.

O Red Bull Bragantino também começou mal no Paulistão. O time se recuperou nas rodadas finais da primeira fase, superando a Portuguesa e o Guarani para ficar com a segunda vaga do grupo. Apesar de ter melhorado, a situação ainda preocupa.

Isso porque o time passou sufoco no meio da semana pela Copa do Brasil. Após sair atrás contra o Sousa-PB, a equipe de Fernando Seabra apenas empatou e precisou das penalidades para não ser eliminada.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO