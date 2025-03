Melhor em campo, Memphis diz que Corinthians está aprendendo a controlar as partidas

Eleito o melhor jogador na vitória por 2 a 0 sobre Mirassol, com um gol e uma assistência, o camisa 10 do Corinthians, o holandês Memphis Depay, disse que o time conseguiu controlar a partida neste domingo na Neo Química Arena e está crescendo na temporada. O triunfo garantiu a equipe da capital na semifinal do Paulistão.

"Como eu já disse, nós precisamos aprender a controlar as partidas, pois a partir daí poderemos colocar mais esforços no ataque e fazer gols. Foi o que conseguimos fazer hoje", afirmou ele, após receber o troféu de melhor da semifinal ainda em campo. "Estamos crescendo na temporada, que é longa, e precisamos ser pacientes. Precisamos melhorar", completou o atacante.

Ao marcar o segundo gol do Corinthians, Memphis homenageou o amigo Neymar em frente às câmeras, com a língua para fora. "Eu disse a ele (Neymar) que faria a comemoração", afirmou. "Infelizmente os goleiros vinham me impedindo de marcar, mas hoje eu consegui."