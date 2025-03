Marc Márquez tem fim de semana perfeito e conquista etapa da Tailândia de MotoGP; Bagnaia é 3º

Marc Márquez fechou o fim de semana perfeito na madrugada deste domingo ao conquistar a etapa da Tailândia, primeira prova do calendário de 2025 da MotoGP, numa corrida repleta de emoções. Ele, que fez a pole e ganhou também a sprint, superou o irmão Alex Márquez (Gresini) nas voltas finais para obter a vitória em Buriram. Francesco Bagnaia chegou a encostar nos líderes no fim da prova, mas acabou em terceiro.

O espanhol, que agora defende a Ducati, não vencia uma etapa de abertura desde a temporada 2014. Esta foi a terceira vez que ele triunfou na Tailândia e o começo de 2025 não poderia ser melhor. Marc Márquez lidera a classificação do Mundial de MotoGP com 37 pontos. Alex é o segundo com 29 e Bagnaia, seu companheiro de equipe, aparece em terceiro com 23. A próxima etapa da MotoGP acontece entre os dias 14 e 16 de março na Argentina.

A largada da etapa da Tailândia teve emoção já no início. Alex Márquez, que saiu em segundo no grid, foi tocado e caiu para o quarto lugar. A recuperação, porém, veio antes da conclusão da primeira volta. Ele recuperou o posto para ficar na cola do líder Marc Márquez. Francesco Bagnaia voltou a ser terceiro seguido de Ai Ogura e Franco Morbidelli na quinta posição.