Karol Gimenes fica em quinto lugar e Brasil encerra Grand Slam de Tashkent de judô sem medalha

Na respescagem, a recuperação veio com uma vitória por estrangulamento na disputa contra Shu Huei Hsu, de Taiwan. Diante da israelense Inbar Lanir, no entanto, ela levou a pior. Após se defender de uma entrada da adversária, Karol não escapou de uma chave de braço e perdeu o combate.

Beatriz Freitas também subiu no tatame, mas sua participação foi breve. Ele perdeu a luta contra a croata Petrunjela Pavic e se despediu do torneio na primeira rodada. O saldo da participação brasileira no Grand Slam foram três quintos lugares e dois sétimos. O próximo desafio no calendário internacional acontece nos dias 7 e 8 de março, quando acontece o Grand Prix da Áustria.