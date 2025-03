Jogador do Juventude vai à delegacia fazer B.O. após agressão do técnico do Grêmio

O meio-campista Ênio, do Juventude, foi até a delegacia na noite de sábado para registrar um Boletim de Ocorrência contra o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros. O treinador acertou uma pancada no rosto do jogador em meio a uma confusão envolvendo atletas dos dois times na semifinal do Campeonato Gaúcho.

O momento mais polêmico do jogo, que terminou com a classificação do Grêmio, aconteceu nos minutos finais do segundo tempo após o time tricolor anotar seu gol, de bicicleta, o que forçou a disputa das penalidades. Os jogadores do Juventude contestaram o gol alegando que houve pé alto na jogada. A reclamação esquentou o clima do jogo, gerando desentendimentos entre atletas dos dois times.

O auge da confusão aconteceu quando Quinteros invadiu o gramado e foi tentar falar com o árbitro. Ao tentar se aproximar de Anderson Daronco, ele foi impedido por Ênio. E, na tentativa de desvencilhar-se do jogador do Juventude, acabou acertando o rosto do atleta.