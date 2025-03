Fluminense quer aproveitar o embalo diante do Volta Redonda pela semifinal do Carioca

Reservas na Copa do Brasil, o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Hércules podem retornar ao time titular. A dupla disputa espaço com Guga e Otávio, respectivamente. Destaque do setor ofensivo no início da temporada, Riquelme Felipe deve seguir no banco de reservas. Em alta, Kevin Serna deve formar o trio de ataque com Canobbio e Germán Cano.

Liberado para voltar aos treinos, Paulo Henrique Ganso não estará disponível. Sem praticar atividades físicas desde janeiro, quando foi diagnosticado com miocardite, o meia viverá período de ‘pré-temporada’ para recuperar a forma física ideal. Renato Augusto, que atua na mesma posição, se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e também é desfalque.

Atual campeão da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda começou o Carioca como uma das principais atrações da competição. Com o bom desempenho apresentado ao longo da primeira fase, a equipe treinada por Rogério Corrêa garantiu a classificação às semifinais com uma rodada de antecedência.

A tendência é que o técnico mande a campo o que tem de melhor à disposição. Entre os destaques estão o zagueiro Fabrício, ex-Flamengo, o meia Chay, campeão da Série B pelo Botafogo em 2021, e os atacantes Kelvin, que passou por Botafogo, Fluminense e Vasco, e Bruno Santos, artilheiro do clube no estadual com três gols.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA