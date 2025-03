Flaco López posta foto de machucado e Palmeiras vai cobrar FPF por falta de revisão do VAR

Na avaliação do Palmeiras, o VAR teria que ter chamado o árbitro para a revisão do lance e a falta, que nem foi marcada, era passível de punição com cartão vermelho. Flaco López continuou no jogo e marcou o terceiro gol do Palmeiras, no segundo tempo.

O Palmeiras agora aguarda do seu adversário da semifinal do Paulista. O jogo deve acontecer no próximo final de semana.