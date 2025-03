Djere encerra série invicta do bicampeão do Rio Open e fatura título em Santiago

O tenista sérvio Laslo Djere encerrou neste domingo um jejum de quase cinco anos sem título no circuito profissional. Mesmo fora da lista de favoritos no ATP 250 de Santiago, ele derrubou o argentino Sebastian Baez na final e se sagrou campeão pela terceira vez de uma competição de nível ATP. Ele venceu a decisão por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em uma batalha de 2h25min.

Djere chegou ao título justamente em sua 150ª vitória no circuito. Ele não levantava um troféu de ATP desde 2020, quando foi campeão na Sardenha. Seu primeiro título foi conquistado no ano anterior, o Rio Open. Curiosamente, neste domingo ele precisou derrubar o atual bicampeão do torneio brasileiro para se sagrar campeão novamente.

Djere precisou derrubar uma série invicta de oito jogos de Baez no circuito. O argentino somou cinco vitórias no Rio e mais três na chave chilena, onde defendia o título obtido em 2024. Com sua campanha no Rio Open, Baez era o tenista com mais vitórias no saibro desde 2022.