Corinthians pega o Mirassol com tarefa de apagar má impressão deixada na Libertadores

A torcida já havia chiado na última rodada da primeira fase do Paulistão, quando os reservas tiveram de se desdobrar para buscar o empate contra o eliminado Guarani. Para este domingo, a tendência é que um time mais próximo do ideal seja levado a campo.

O lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, de 30 anos, foi inscrito no Paulistão, mas a sua participação no duelo deste domingo ainda é uma incógnita. O jogador vinha sem atuar no Getafe, da Espanha, e participou de apenas dois treinos com Ramón Díaz, com quem já trabalhou no River Plate. Lesionados, os volantes Raniele e o zagueiro Gustavo Henrique estão fora do confronto.

A partida contra o Mirassol é mais um na maratona de jogos eliminatórios que o Corinthians vem encarando. Na próxima quarta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelo confronto de ida da terceira fase da Libertadores. A partida de volta no Brasil acontece na semana seguinte, três dias após a semifinal do Paulistão.

Apesar da classificação para o mata-mata, o Mirassol vive um mau momento. Recém-promovido à primeira divisão nacional, o time do interior paulista está há seis jogos sem vencer no Estadual, com cinco derrotas e um empate. Os resultados culminaram na demissão do técnico Eduardo Barroca, e o time está sendo treinado interinamente por Ivan Baitello.

Além do jejum recente de vitórias, o Mirassol terá de superar uma escrita para avançar no Estadual. O time do interior paulista nunca derrotou o Corinthians. Em 13 partidas, foram nove triunfos do time alvinegro e três empates.

