Após absolvição, Blatter e Platini voltam ao tribunal para novo julgamento

O caso Blatter-Platini alterou a linha de sucessão esperada na Fifa, onde os chefes de seu comitê de ética, então independente, suspenderam e depois baniram os dois dirigentes.

Blatter foi destituído do cargo antes do previsto e Platini foi afastado da Uefa e viu desmoronar sua campanha para a eleição presidencial da Fifa, em fevereiro de 2016. Essa eleição foi vencida por Gianni Infantino, que havia sido secretário-geral de Platini na UEFA - Infantino segue no cargo após reeleições.

Outrora os dois homens mais influentes do futebol mundial, Blatter e Platini voltam ao tribunal com 88 e 69 anos, respectivamente, sem trabalhar no esporte desde 2015.

A previsão é de que o julgamento dure quatro dias, até quinta-feira, com dias de reserva disponíveis em 11 e 12 de março. Isso deixa livre a segunda-feira, 10 de março, dia do 89º aniversário de Blatter.

O julgamento está sendo realizado em um tribunal cantonal (estadual) em Muttenz, no subúrbio da Basileia, em vez do tribunal criminal federal em Bellinzona, onde o primeiro julgamento foi realizado durante 11 dias em junho de 2022. Isso porque Platini ganhou uma decisão federal no ano passado ordenando a recusa dos juízes de apelação em Bellinzona.