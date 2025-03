Ancelotti põe vaga na Liga dos Campeões sob risco e alerta o Real : 'Assim não vamos ganhar'

"Não estou na cabeça dos jogadores. O que sei é que perdemos o ritmo inicial e o posicionamento dos primeiros 20 minutos. Fomos perdendo a bola e não conseguimos manter o desempenho, tanto em termos de atitude quanto de comprometimento", reclamou o comandante.

No jogo, o time merengue saiu na frente com um gold e Brahim Díaz logo aos dez minutos. Mas quando tudo indicava que o embate estava encaminhado, o Betis reagiu. Johnny empatou ainda no primeiro tempo e Isco, de pênalti, decretou a virada de 2 a 1.

Nesta terça-feira, o clube merengue entra em campo nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e o adversário é um rival mais do que tradicional: a Atlético de Madrid. O confronto acontece no Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília). O duelo de volta está marcado para o Metropolitano no dia 12 de março.