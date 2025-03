Vasco usa o Engenhão como arma para vencer o Flamengo no 'Clássico dos Milhões'

Apesar das boas notícias, o clube pode ter problemas no meio-campo. Titular e peça importante no esquema tático, Tchê Tchê é dúvida. O volante está se recuperando de dores no joelho direito e não teve sua presença confirmada. Paulinho e Matheus Carvalho surgem como opções.

No ataque, os jovens Lukas Zuccarello e Rayan disputam uma vaga. O primeiro começou a ganhar espaço há pouco tempo e agradou a comissão técnica, enquanto o segundo teve pouco tempo para trabalhar com o comandante, porque estava representando a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, onde foi campeão e um dos destaques. O escolhido deve completar o setor ofensivo com Philippe Coutinho e Vegetti.

O Flamengo não poderá contar com o zagueiro Danilo. O veterano está realizando trabalhos de carga no CT Ninho do Urubu após sentir um incômodo muscular e está sendo preparado para um possível retorno no jogo da volta.

Além dele, o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e os atacantes Juninho e Michael, com edema muscular na coxa direita e dores na posterior da coxa esquerda, respectivamente, também são desfalques. Substituído contra o Maricá, no último sábado, com dores na coxa direita, Everton Cebolinha também deve ficar de fora.

Recuperado após sofrer um corte no pé em casa, o meia De La Cruz volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas está 100% fisicamente depois de um período longe dos gramados por conta de um trauma no joelho esquerdo e também é novidade.

O zagueiro Cleiton não estará disponível. Punido pelo STJD por dois jogos depois de acertar um soco no rosto de Alexander Barboza, do Botafogo, o jogador deve retornar na partida de volta. Campeão com a seleção brasileira sub-20, o jovem Iago, que atua na mesma posição, será novidade no banco de reservas.