Real Madrid leva virada do Betis e agora 'seca' rivais no topo do Espanhol

O Real Madrid começou controlando o jogo e não demorou para marcar. Aos 10 minutos, em um belo passe, Mbappé acionou Mendy pela esquerda. Diante do goleiro Adrian, o lateral tinha chance de finalizar, mas preferiu cruzar. Brahim Diaz só teve o trabalho de tocar para o gol.

Com vantagem no placar, o time de Madri continuou no comando da partida, mas bobeou na defesa e permitiu o empate do rival. Em uma cobrança de escanteio, Isco colocou a bola na cabeça de Johnny, que subiu sozinho no centro da área, nas costas de Rudiger e Modric, e empatou, aos 32 minutos.

O início do segundo tempo foi movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. O gol da virada saiu após uma jogada que mais deixou clara a falha de marcação do Real. Isco deu um excelente passe para Jesus Rodrigues, que invadiu a área e foi atropelado por Rudiger. O pênalti foi marcado e o zagueiro francês foi advertido com cartão amarelo. A virada foi selada com a "lei do ex". Isco, meia com 353 partidas e 53 gols pelo Real, bateu firme e superou Courtois.

Apesar de ter menos posse de bola, o time da casa tinha maior produção ofensiva. Na tentativa de mudar esse cenário, Ancelotti colocou Endrick, autor do gol da vitória no meio da semana pela Copa do Rei, no lugar de Mbappé, que teve atuação ruim, aos 30 minutos. Mesmo assim, o time terminou com apenas duas finalizações certas durante todo o jogo, uma em cada tempo, e amargou sua segunda derrota nos últimos cinco jogos no Espanhol.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu, no domingo. Antes, o time de Carlo Ancelotti faz o clássico com o Atlético de Madrid na terça-feira, também em seu estádio, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Betis recebe o Valladolid no sábado.